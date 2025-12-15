ЕК подтвердила участие фон дер Ляйен в консультациях в Берлине по Украине

Подробности целей, которых хочет добиться ЕС на переговорах, не приводятся

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в консультациях западных стран по Украине в Берлине. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Да, она полетит в Берлин сегодня вечером, чтобы добиться целей Евросоюза в этих переговорах, о которых она неоднократно говорила. - Мы не будем вдаваться в подробности в этот критический момент переговоров".

В начале декабря, выступая в Европарламенте, глава Еврокомиссии подтвердила намерение Брюсселя после заключения мира "превратить Украину в стального дикобраза", фактически обеспечив максимальную милитаризацию этой страны. Еврокомиссия также выступает за то, чтобы сначала перемирие было заключено "без дополнительных условий" еще до согласования всех положений будущего мирного соглашения.