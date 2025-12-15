ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

ЕК подтвердила участие фон дер Ляйен в консультациях в Берлине по Украине

Подробности целей, которых хочет добиться ЕС на переговорах, не приводятся
Редакция сайта ТАСС
11:34
обновлено 11:43

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

© AP Photo/ Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в консультациях западных стран по Украине в Берлине. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Да, она полетит в Берлин сегодня вечером, чтобы добиться целей Евросоюза в этих переговорах, о которых она неоднократно говорила. - Мы не будем вдаваться в подробности в этот критический момент переговоров".

В начале декабря, выступая в Европарламенте, глава Еврокомиссии подтвердила намерение Брюсселя после заключения мира "превратить Украину в стального дикобраза", фактически обеспечив максимальную милитаризацию этой страны. Еврокомиссия также выступает за то, чтобы сначала перемирие было заключено "без дополнительных условий" еще до согласования всех положений будущего мирного соглашения. 

УкраинаГерманияФон дер Ляйен, Урсула