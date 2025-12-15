AFP: США на переговорах с Украиной настаивают на полном выводе ВСУ из Донбасса

Американская делегация по этому вопросу "занимает позицию России", отмечает агентство

Редакция сайта ТАСС

Американская делегация на переговорах с Украиной в Берлине © Christian Mang/ Getty Images

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. США на переговорах с Украиной в Берлине требуют полного вывода украинских войск из Донбасса. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По его утверждению, американская делегация по этому вопросу "занимает позицию России".

Собеседник агентства рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, которые в понедельник соберутся в Берлине для обсуждения путей завершения конфликта на Украине, боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Киеву условия заключения мирного соглашения. По мнению европейских лидеров, Трамп может "бросить Украину" и отстранить Европу от участия в мирных переговорах, делится источник.

15 декабря в Берлине проходят американо-украинские переговоры по урегулированию конфликта. В них принимают участие Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. На этот же день запланирована встреча Мерца и Зеленского, к которой присоединятся лидеры ряда других стран Европы и генсек НАТО Марк Рютте.