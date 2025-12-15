AFP: лидеры Европы опасаются, что Трамп навяжет Украине территориальные уступки

Они также обеспокоены, что президент США "бросит Украину" и отстранит Европу от участия в переговорах

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, которые сегодня соберутся на обсуждение путей завершения конфликта на Украине, боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Киеву условия заключения мирного соглашения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По его словам, они также опасаются, что Трамп "бросит Украину" и отстранит Европу от участия в переговорах.