AFP: лидеры Европы опасаются, что Трамп навяжет Украине территориальные уступки
Редакция сайта ТАСС
11:51
ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, которые сегодня соберутся на обсуждение путей завершения конфликта на Украине, боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Киеву условия заключения мирного соглашения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
По его словам, они также опасаются, что Трамп "бросит Украину" и отстранит Европу от участия в переговорах.