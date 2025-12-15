The War Zone: США выпускают по одной гиперзвуковой ракете для Dark Eagle в месяц

Американский военный министр Пит Хегсет хочет, чтобы этот показатель увеличился до двух, пишет портал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет выступил за увеличение количества производства гиперзвуковых ракет для комплекса Dark Eagle до двух в месяц, на данный момент Соединенные Штаты производят только одну ракету. Об этом 14 декабря сообщил специализированный портал The War Zone.

Как отмечает портал, возможность быстро производить вооружение является для Хегсета одной из первостепенных задач, так как у США есть проблемы с обеспечением боевого потенциала. Некоторые специалисты утверждают, что ракета будет выпускаться в малых количествах и по слишком высокой цене, поэтому не окажет существенного влияния в случае затяжного конфликта.

По словам американского офицера, Dark Eagle получила боевую часть весом "менее 30 фунтов" (менее 13,6 кг), которая считается относительно маленькой для дальнобойного оружия.

В июне армия США рассчитывала, что ракета поступит на вооружение к концу 2025 финансового года. Однако на данный момент сроки введения в эксплуатацию неизвестны, отмечает портал.

Разработку собственного гиперзвукового оружия сухопутного базирования, известного также как комплекс Dark Eagle, США начали в марте 2019 года в попытке догнать в этой области Россию и Китай, которые уже в то время активно принимали такие системы на вооружение.