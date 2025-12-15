Алиев выступил с инициативой объявления амнистии в Азербайджане

Ожидается, что амнистия охватит в целом более 20 тыс. человек и станет самой большой в истории страны по числу лиц, на которых она распространяется

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой проведения амнистии по случаю "Года конституции и суверенитета", которым в стране был объявлен 2025 год. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

По информации агентства, согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, участвовавших в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе в 44-дневной войне 2020 года и антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года в Карабахе, а также близких родственников лиц, погибших либо пропавших без вести во время этих операций. Кроме того, под амнистию могут подпасть лица, "ставшие инвалидами в результате военных провокаций Армении против гражданского населения Азербайджана, а также женщины, лица, достигшие 60 лет, лица, являвшиеся несовершеннолетними на момент совершения преступления".

Проект предусматривает освобождение из мест лишения свободы или сокращение неотбытой части наказания ряда лиц, приговоренных к лишению свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности.

Как отмечается в сообщении, проект акта об амнистии представлен на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) республики. Ожидается, что амнистия охватит в целом более 20 тыс. человек и станет самой большой в истории страны по числу лиц, на которых она распространяется.