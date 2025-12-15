Таиланд выдвинул условия для прекращения огня на границе с Камбоджей

В частности, Пномпень должен публично объявить о прекращении огня, а также должен со всей серьезностью участвовать в работах по разминированию

БАНГКОК, 15 декабря. /ТАСС/. Таиланд пойдет на переговоры о прекращении огня с Камбоджей, если Пномпень выполнит три требования Бангкока. Об этом заявил на брифинге генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"Первое: Камбоджа должна публично объявить о прекращении огня. Второе: прекращение огня должно состояться и соблюдаться. Третье: Камбоджа должна со всей серьезностью участвовать в работах по разминированию", - сказал он.

Пхалангкун добавил, что Таиланд готов к взаимодействию с международными организациями, такими как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста, для мирного урегулирования приграничного конфликта.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.