В ФРГ заявили, что пока не изучают возможности прямого диалога с РФ

Конкретных соображений нет, отметил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ пока не имеет конкретных планов проведения прямых переговоров с Россией. Об этом заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"В настоящий момент конкретных соображений нет", - сказал он, отвечая на вопрос, когда власти Германии будут сами готовы вести напрямую переговоры с Россией.

В Берлине 14 и 15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В воскресенье, 14 декабря, переговоры длились около пяти часов, в понедельник, 15 декабря, - примерно два.

Вечером в столице ФРГ ожидается целый ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. На консультации с их участием приглашены представители США. Заявлений для прессы не предполагается.