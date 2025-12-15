Bild: ФРГ согласовала план по расширению военной кооперации с Украиной

В Германии хотят создать с европейскими партнерами своего рода альянс по закупкам оружия в пользу Украины, отмечает газета

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Правящая в ФРГ коалиция согласовала план из 10 пунктов по расширению военного сотрудничества с Украиной. Выдержки из документа приводит газета Bild.

Планируется на регулярной основе проводить консультации военных ведомств по вопросам вооружений, создать координационное бюро украинской оборонной промышленности в Берлине с целью укрепления связей между фирмами двух стран, расширить присутствие германского бизнеса в области вооружений на Украине. Кроме того, Берлин хочет увеличить число сотрудников и расширить полномочия военного атташата в своей дипмиссии в Киеве, обеспечить постоянный обмен мнениями о потребностях в различных видах оружия.

Власти ФРГ хотят создать с европейскими партнерами своего рода альянс по закупкам оружия в пользу Украины. Суть усилий заключается в интеграции украинской военной промышленности в европейский рынок оружия. Более того, план предусматривает постоянный обмен информацией о происходящем на украинском фронте, передачу и использование данных оттуда и обмен опытом касательно применяемых на поле боя немецких оборонных технологий.

Документ предполагает запуск новых проектов по совместным исследованиям, разработкам и производству оружия, постоянному обмену технологиями в рамках новых совместных предприятий. Причем приоритет планируется отдавать опыту украинского оборонпрома в области производства беспилотников. Украина впредь сможет производить беспилотники собственной разработки непосредственно на территории Германии. Ранее в понедельник сообщалось о заключении соответствующего соглашения между германской Quantum Systems и украинской Frontline Robotics.

Власти Германии при этом не исключают использования инвестиционных гарантий германского государства при вложении инвестиций в оборонпром Украины. С целью недопущения коррупционных схем при сотрудничестве власти ФРГ предлагают создать специальный антикоррупционный механизм при оборонных сделках.

Bild резюмирует, что, по сути, Германия намерена увеличивать собственный военный потенциал за счет Украины, а в среднесрочной перспективе в украинском конфликте чаще будет применяться оружие германо-украинского производства. Издание также сообщило, что план был разработан в Берлине вне зависимости от результатов переговоров по Украине.