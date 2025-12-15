Глава Минкультуры Сербии оказался в центре расследования по делу о зданиях Генштаба

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Прокуратура по делам организованной преступности Сербии выдвинула обвинение в отношении министра культуры республики Николы Селаковича и еще трех должностных лиц в связи с незаконными действиями при лишении зданий Генштаба статуса объекта культурного наследия. Об этом говорится в заявлении надзорного органа.

Фигурантами дела также стали секретарь министерства культуры, и.о. директора Республиканского института по охране памятников культуры и и.о. директора Института по охране памятников культуры Белграда. "Подозреваемым вменяется совершение двух уголовных преступлений: злоупотребление служебным положением по статье 359, часть 1, и подделка официального документа по статье 357, часть 2", - сообщили в прокуратуре, добавив, что расследование продолжается.

В Белграде ранее прошли акции протеста против реализации проекта реконструкции здания бывшего Генерального штаба, разрушенного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. Участники выступлений заявляли, что изменение статуса объекта и его последующая перестройка приведут к утрате исторической памяти и противоречат конституционным и правовым нормам. Активисты настаивали на отмене специального закона, принятого для реализации проекта, на признании недействительным решения правительства о реконструкции и на восстановлении охранного статуса здания как объекта культурного наследия, подчеркивая, что считают вопрос принципиальным и не намерены отказываться от своих требований.

Ранее прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) допросила министра культуры в статусе подозреваемого. Впервые он появился у здания прокуратуры 2 декабря, уже под конец рабочего дня, а официально дал показания 4 декабря в присутствии адвоката. После этого министр в комментариях СМИ заявил, что отдельные сотрудники JTOK связаны с протестным студенческим движением и оппозиционными кругами.

Дорогостоящий проект

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщал, что на месте разрушенного в 1999 году здания Генштаба Союзной Республики Югославия планируется реализация инвестиционного проекта с участием американского капитала. По его словам, объем вложений оценивается в €650 млн, при этом земля в центре Белграда не будет продана, а передана инвестору в аренду сроком на 99 лет. Государство, как утверждает Вучич, должно получить 22,5% прибыли от будущего объекта, а сама площадка площадью около 2,9 га, по его оценке, способна принести Сербии порядка €220 млн уже на первом этапе.

Для реализации проекта парламент Сербии 7 ноября принял специальный закон о реконструкции комплекса бывшего Генштаба, который поддержали депутаты правящей Сербской прогрессивной партии. Документ был представлен как мера, отвечающая общественным интересам и направленная на экономическое развитие страны.

Вместе с тем инициатива вызвала резкую критику со стороны научного и экспертного сообщества: Сербская академия наук и искусств, университеты и профессиональные объединения из ряда стран региона и ЕС, а также тысячи экспертов подписали декларацию против сноса здания и в поддержку его восстановления. На этом фоне JTOK заявляла о попытках давления на правосудие, указывая на публичные высказывания президента по данному вопросу, которые, по версии прокуратуры, могли быть восприняты как вмешательство в ход расследования.