В СВР Украины заявили, что Ермак не числится у них в качестве сотрудника

В ведомстве рассказали, что экс-глава офиса Владимира Зеленского не обращался для сотрудничества и не получал от них особых статусов или условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки Украины (СВР) официально заявила, что экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не числится в качестве сотрудника ведомства и не получал от них особого статуса.

Соответствующий запрос в СВР ранее направил депутат Верховной рады Ярослав Железняк на фоне слухов о том, что Ермак после увольнения отправился работать туда в качестве советника.

"Обратились с соответствующим запросом. Получили ответ, что нет, такой гражданин, как Ермак Андрей Борисович, к работе СВР не привлечен", - написал Железняк в Telegram-канале и приложил официальный ответ главы СВР Олега Иващенко. В документе отмечается, что Ермак не относится к числу сотрудников СВР. Он также не обращался в ведомство для сотрудничества и не получал от них особых статусов или условий.

10 декабря оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, ссылаясь на источники, сообщил, что Ермак находится в Киеве, в здании Службы внешней разведки Украины, и продолжает оттуда контролировать властные структуры страны.

Ранее Дубинский также сообщал, что сразу после увольнения Ермак вместе с охраной выехал на фронт. По его информации, тогда он остановился в расположении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр по личной просьбе Зеленского. При этом, как отмечал депутат, никто из украинских командиров так и не согласился брать Ермака к себе на постоянную службу, а сам экс-глава офиса Зеленского таким образом просто скрывался от следственных действий антикоррупционных органов.

Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. 17 ноября 2025 года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам по делу бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования - утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.