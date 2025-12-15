В Иране назвали условие для инспекции своих ядерных объектов экспертами МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами заявил, что Международное агентство по атомной энергии должно осудить израильские атаки, которые произошли в июне

ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права требовать проведения инспекций на поврежденных иранских ядерных объектах без осуждения израильских атак в июне. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Инспекции были проведены на объектах, которые не подвергались нападению, но важный момент в том, что сейчас речь идет об объектах, подвергшихся нападению. Агентство, которое не осуждает [атаки] и не имеет никаких инструкций [по проверке поврежденных объектов], не имеет права заявлять о намерении проводить инспекции", - приводит его слова агентство IRNA.

По мнению Эслами, МАГАТЭ должно в первую очередь предоставить, если они существуют, свои инструкции и протокол по проведению инспекций объектов, подвергшихся военным атакам. "Сейчас не время, чтобы Агентство задавало вопросы, сейчас оно должно отвечать на них", - подчеркнул он.

20 ноября Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции, содержащей требование предоставить полный доступ инспекторам агентства на все ядерные объекты в исламской республике, направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.