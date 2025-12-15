В Иране назвали условие для инспекции своих ядерных объектов экспертами МАГАТЭ
ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет права требовать проведения инспекций на поврежденных иранских ядерных объектах без осуждения израильских атак в июне. Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Инспекции были проведены на объектах, которые не подвергались нападению, но важный момент в том, что сейчас речь идет об объектах, подвергшихся нападению. Агентство, которое не осуждает [атаки] и не имеет никаких инструкций [по проверке поврежденных объектов], не имеет права заявлять о намерении проводить инспекции", - приводит его слова агентство IRNA.
По мнению Эслами, МАГАТЭ должно в первую очередь предоставить, если они существуют, свои инструкции и протокол по проведению инспекций объектов, подвергшихся военным атакам. "Сейчас не время, чтобы Агентство задавало вопросы, сейчас оно должно отвечать на них", - подчеркнул он.
20 ноября Иран в ответ на принятие МАГАТЭ очередной антииранской резолюции, содержащей требование предоставить полный доступ инспекторам агентства на все ядерные объекты в исламской республике, направил уведомление о прекращении действия ранее заключенного в Каире соглашения.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.