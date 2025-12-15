МУС отклонил апелляцию Израиля по делу о ситуации в Палестине

Возникла "новая ситуация", требующая отдельной процессуальной регистрации и повторного уведомления государств

Здание МУС © oliverdelahaye/ Shutterstock/ FOTODOM

ГААГА, 15 декабря. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) подтвердила решение Палаты предварительного производства об отказе удовлетворить запрос Израиля обязать прокуратуру суда направить новое уведомление заинтересованным странам в рамках расследования ситуации в Палестине.

В решении инстанции поясняется, что судьи большинством голосов отклонили доводы Израиля о том, что после событий 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, якобы возникла "новая ситуация", требующая отдельной процессуальной регистрации и повторного уведомления государств.

Апелляционная палата пришла к выводу, что расследование, проводимое прокуратурой МУС после событий 2023 года, касается тех же территорий, временного периода и предполагаемых сторон, что и ранее начатые следственные действия.

В решении подчеркивается, что уведомление, направленное прокуратурой государствам в марте 2021 года, было "достаточно конкретным" и соответствовало требованиям Римского статута. Суд также указал, что Израиль не воспользовался своим правом своевременно запросить отсрочку расследования, а установленный для этого срок истек еще в 2021 году.

Апелляционная палата отдельно отметила, что дополнительные обращения государств - участников Римского статута, поданные в 2023 и 2024 годах после эскалации конфликта, не образуют "новую ситуацию", а относятся к уже находящемуся на рассмотрении расследованию по Палестине.

О ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, составило около 70 тыс., более 171 тыс. получили ранения.

6 октября текущего года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.