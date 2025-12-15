Умеров: переговоры в ФРГ по украинскому урегулированию продолжатся до конца дня

Глава украинской делегации утверждал, что прошедшие ранее переговоры с американской стороной были "конструктивными", однако не привел подробностей

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в понедельник в Берлине, продолжатся до конца дня. Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совбеза Рустем Умеров.

"Мы надеемся, что к концу дня достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру", - написал он в Х. Он утверждал, что прошедшие ранее переговоры с американской стороной были "конструктивными", однако не привел подробностей.

Ранее украинский "5 канал" со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина заявил, что второй раунд переговоров американской и украинской делегаций в Берлине завершился. По информации украинских СМИ, встреча длилась около двух часов. После этого Зеленский встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Первый раунд прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны договорились продолжить переговоры в понедельник утром. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.