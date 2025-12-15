Сийярто: ЕС хочет направить военную миссию на Украину

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей назвал это "абсолютной красной линией", пересечения которой его страна не допустит

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза хотят направить на Украину миссию ЕС по подготовке ВСУ, но Венгрия не допустит пересечения этой красной линии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена на Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить, и это подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами после заседания Совета ЕС по иностранным делам в столице Бельгии. Пресс-конференцию министра транслировал телеканал М1.