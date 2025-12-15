Axios: Белый дом считает, что Израиль нарушил режим прекращения огня в Газе

По данным портала, Вашингтон сообщил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху о том, что убийство одного из военных командиров ХАМАС является нарушением соглашения о прекращении огня

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Jehad Alshrafi

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Вашингтон считает нарушением режима прекращения огня в секторе Газа со стороны Израиля ликвидацию одного из командиров военного крыла радикального движения ХАМАС Раида Саада. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его информации, Белый дом "в частном порядке жестко сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху" о том, что убийство одного из военных командиров ХАМАС является нарушением соглашения о прекращении огня. Источники портала отмечают, что израильское руководство не уведомляло американскую сторону о подготовке к атаке и не консультировалось с Вашингтоном на этот счет.

По данным Axios, президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора заявил Нетаньяху, что тому следует больше проявлять партнерские качества применительно к ситуации в секторе Газа. Источники портала отмечают, что израильский премьер, как ожидается, проведет встречу с Трампом в резиденции президента США Мар-а-Лаго в штате Флорида 29 декабря.

Ранее движение ХАМАС подтвердило, что в секторе Газа в субботу был убит один из командиров его военного крыла Раид Саад. 13 декабря о ликвидации Саада объявила пресс-служба Армии обороны Израиля. Вскоре после этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал военным соответствующий приказ в ответ на ранение двух военнослужащих в секторе Газа.

Саад был одним из видных командиров военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - и на протяжении 9 лет (с 2012 по 2021 год) входил в узкий состав его руководства. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, Саад считался вторым человеком в группировке и возглавлял производственный штаб, отвечающий за изготовление ракетных установок, ракет и противотанкового оружия. Ранее Саад возглавлял штаб спецопераций ХАМАС и, по данным Kan, принимал участие в организации нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.