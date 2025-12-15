Каллас: ЕС потратил в 2025 году €27 млрд на поставки оружия Киеву

Это рекордная сумма, сообщила глава дипслужбы Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Sergei Grits

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз потратил в 2025 году рекордную с начала СВО сумму в €27 млрд на поставки оружия Украине. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"ЕС предоставил в этом году рекордный объем военной помощи в €27 млрд", - заявила она. Каллас подчеркнула, что "не время снижать темпы и необходимо продолжать поддерживать Украину".

По ее словам, министры практически не обсуждали экспроприацию активов России, которая будет рассматриваться на саммите ЕС 18-19 декабря. По ее словам, для Еврокомиссии сейчас это фактически единственный план для оказания Киеву дальнейшей военной и финансовой помощи.

Каллас также повторила, что приоритеты Евросоюза в вопросах урегулирования на Украине "остаются неизменными: продолжать поддержку Украины и оказание давления на Россию".

По ее словам, Украине нужны будут "серьезные военные гарантии", поскольку "ее заставляют отказаться от вступления в НАТО". Каллас пообещала, что Евросоюз "сыграет свою роль, обеспечивая подготовку военных и военно-промышленное сотрудничество".