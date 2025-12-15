Зеленский заявил главе Бундестага о готовности к проведению выборов

Должны быть созданы определенные условия, отметил он

Владимир Зеленский и глава Бундестага Юлия Клёкнер © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель германского Бундестага Юлия Клёкнер провела в Берлине встречу с Владимиром Зеленским, во время которой последний заявил о готовности к проведению выборов на Украине при определенных условиях. Об этом сообщила пресс-служба парламента ФРГ.

"В центре внимания встречи находилась тема новых выборов на Украине", - отмечается в распространенном пресс-релизе. Зеленский "продемонстрировал готовность к этому при определенных условиях".

"Одновременно не вызывает сомнений то, что выборы в условиях войны влекут за собой огромные вызовы", - приводятся слова Клёкнер. Она сообщила о планах посетить Украину в 2026 году.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил Трамп, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.