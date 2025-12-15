Мерц: ФРГ потратила €76 млрд на военную и гражданскую помощь Украине

Канцлер Германии также объявил о немедленном выделении €170 млн для обеспечения энергоснабжения республики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины €40 млрд и еще €36 млрд - на гражданскую помощь.

"Мы оказали Украине с февраля 2022 года военную поддержку в размере около €40 млрд. Дополнительно мы предоставили €36 млрд на гражданскую помощь", - отметил он, выступая на германо-украинском экономическом форуме в Берлине. "И в 2026 году мы выделим еще более €11 млрд на военную поддержку", - заявил Мерц. На форуме он также объявил о немедленном выделении €170 млн для обеспечения энергоснабжения Украины.

Ранее на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций на Украине общим объемом €45 млн.