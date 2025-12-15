Мерц заявил, что при перемирии США и ЕС готовы дать Киеву гарантии безопасности

Канцлер Германии отметил, что они будут схожи со статьей 5 НАТО

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские страны и США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, сходные со статьей 5 НАТО, в случае установления перемирия, но сторонам предстоит еще обсудить конкретные детали.

"Это в действительности далекоидущее, предметное соглашение, которого мы до сих пор не имели, а именно, что как европейцы, так и американцы сообща готовы предоставить похожие гарантии безопасности для Украины", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Это, с моей точки зрения, действительно большой успех. Американская сторона взяла себя политические, а в перспективе правовые обязательства это сделать", - добавил Мерц. "Мы не повторим здесь ошибок "Минска", - утверждал он. По его словам, такие гарантии будут якобы призваны обеспечивать соблюдение режима прекращения огня.

"Что это в отдельности будет означать, следует еще обсудить тем, кто эти гарантии безопасности будет предоставлять", - продолжал Мерц. "Но я сказал, что США и европейцы, а это означает, что это будут для Украины масштабные гарантии безопасности, которые мы вместе согласуем и детально утвердим. Сейчас нет смысла спекулировать на тему того, что это конкретно будет означать для каждой отдельной участвующей страны", - сказал канцлер. Он сообщил, что "предложения будут предоставлены российской стороне".

"Над перемирием мы работаем вместе - украинцы, европейцы и американцы", - заявил Мерц. Он назвал также пять условий установления такого "перемирия". По его словам, оно "должно гарантировать суверенитет Украины", предусматривать гарантии безопасности, общую позицию трех сторон. Кроме того, перемирие якобы не должно подрывать "единство и силу НАТО и ЕС" и должно также сохранить для Украины европейскую перспективу и возможность восстановления.