Страны Европы отметили прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Главы европейских стран заявили о "существенном сближении позиций США, Европы и Украины"

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Европы и руководство Евросоюза отметили "значительный прогресс" в усилиях по урегулированию украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.

"Лидеры приветствовали значительный прогресс в усилиях президента США Дональда Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине", - указывается в документе.

Главы европейских стран заявили о "существенном сближении позиций США, Европы и Украины".

Они также "высказались в поддержку вступления Украины в Евросоюз".

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры в понедельник утром, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США входят спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.