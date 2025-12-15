ГА ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Против выступили Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Украина и Япония

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как передает корреспондент ТАСС, документ поддержали 119 стран, 51 выступила против, 10 воздержались. Среди проголосовавших против - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Украина и Япония.

Россия и группа соавторов из разных регионов мира на протяжении почти 20 лет вносят эту резолюцию, и ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. В документе также решительно осуждаются "использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений".