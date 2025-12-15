В Белоруссии заявили о снижении на 30% числа инцидентов на границе с Украиной

Пограничная служба республики уделяет внимание обустройству государственной границы с Украиной, увеличивает войсковой компонент, сообщил заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета Владимир Мельниченко

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Обстановка на границе Белоруссии с Украиной "не доставляет беспокойства", количество инцидентов уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета Белоруссии, полковник Владимир Мельниченко.

"Количество инцидентов в сравнении с прошлым годом уменьшилось <...>, я бы сказал, где-то процентов на 30, - заявил он в эфире телеканала СТВ. - Она (ситуация на границе с Украиной - прим. ТАСС) не доставляет беспокойства".

По словам Мельниченко, органами пограничной службы республики уделяется внимание обустройству государственной границы с Украиной, в соответствии с поручениями белорусского президента увеличивается войсковой компонент. "В 2025 году сформировано две новые погранзаставы на участке Брестской погрангруппы и Мозырского погранотряда. Увеличена штатная численность достаточно большого количества подразделений, чтобы обеспечить пограничную безопасность на должном уровне", - проинформировал он.

9 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной более-менее стабилизировалась, но проблем хватает. По его словам, республике приходится строить заставы и вооружать пограничников.