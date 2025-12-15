Трамп: переговоры с Украиной и европейскими лидерами "идут хорошо"

Президент США сообщил, что у него состоялся "долгий разговор" с Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и европейскими лидерами по урегулированию конфликта, "кажется, идут хорошо", однако признал, что подобная риторика используется уже длительное время.

Американский лидер рассказал, что у него и глав стран Европы состоялась долгая дискуссия. Трамп отметил, что, по его мнению, "дела идут хорошо", при этом подчеркнув, что "говорит об этом давно".

Трамп также рассказал, что у него состоялся "долгий разговор" с Владимиром Зеленким. Об этом он сообщил во время выступления перед журналистами в Белом доме.

По словам американского лидера, он также провел "очень долгие и очень хорошие" переговоры с главами Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и НАТО.