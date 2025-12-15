ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На брифинге Зеленского войска НАТО назвали "трупами" из-за ошибки перевода

Это произошло во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем
15 декабря, 20:49

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Переводчица на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине ошиблась, назвав военнослужащих стран НАТО и Евросоюза "трупами".

"Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?" - перевела она с немецкого на украинский язык вопрос Зеленскому.

"Немного, наверное, там были ошибки с переводом, - сказал Зеленский, сдерживая смех. - Я думаю, украиноязычные люди поняли, о чем я". 

