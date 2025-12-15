Трамп: США официально приравняют фентанил к оружию массового уничтожения

Президент Соединенных Штатов подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек"

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, приравнивающий фентанил к оружию массового уничтожения. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально классифицируем фентанил как оружие массового уничтожения, которым он по сути и является. Ни одна бомба не способна на такое", - сказал Трамп.

Он подчеркнул масштабы проблемы, отметив, что, по данным администрации, ежегодно от фентанила умирает "от 200 до 300 тысяч человек".