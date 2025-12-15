Трамп: США начнут наносить наземные удары по наркокартелям в Латинской Америке

Американский лидер привел данные, согласно которым объемы контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты через морские перевозки снизились на 94%

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут совершать наземные удары по латиноамериканским наркокартелям.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

Во время выступления в Белом доме Трамп привел данные, согласно которым объемы контрабанды наркотиков в США через морские перевозки снизились на 94%. "Мы начнем наносить по ним удары на суше, что, честно говоря, гораздо проще. Но они представляют прямую военную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Они пытаются наводнить нашу страну наркотиками", - отметил он.

12 декабря Трамп заявил, что Вашингтон начинает бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше. Американский лидер отметил, что наземные удары не обязательно будут наноситься по территории Венесуэлы. По его словам, целью будут "люди, которые завозят наркотики" в США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.