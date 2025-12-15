Лукашенко заявил, что Мадуро может приехать в Белоруссию, если захочет

При этом президент республики назвал лидера Венесуэлы не тем человеком, который "все бросит и у бежит"

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал приехать в Белоруссию, то двери для него были бы открыты.

"Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь - двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист", это как [экс-президент Венесуэлы Уго] Чавес - он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Фрагмент интервью приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко заметил, что знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Мадуро уедет в Белоруссию и будет там жить. "Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", - цитирует главу государства агентство БелТА.