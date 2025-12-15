Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победишь

Президент Белоруссии подчеркнул, что "надо думать, а не воевать"

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Ракеты не решат проблему наркотиков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие, - это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь", - сказал белорусский лидер. Фрагмент интервью, посвященный ситуации вокруг Венесуэлы, приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". По словам Лукашенко, проблема наркотиков - это планетарное явление, с которым надо бороться. "Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать", - отметил он.

Лукашенко также отверг какую-либо причастность лидера Венесуэлы Николаса Мадуро к торговле наркотиками и выразил сомнение в объективности данных США об объеме наркотрафика из южноамериканской республики. "У вас таких фактов нет, и у меня тоже. Я не думаю, что это так", - заявил он.

Кроме того, глава государства пояснил, что не будет защищать страны Европы от наркотрафика в то время, пока Запад "душит" Белоруссию. "С азиатского Востока через Россию, через Беларусь в просвещенную Европу, в "райский сад", идут наркотики. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь. Спрос есть большой, поэтому идут наркотики. А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики", - указал Лукашенко.

Необходимость совместных действий

По его словам, на границах Белоруссии установлен жесткий заслон для наркотрафика, ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Однако полностью устранить проблему не удается, поскольку для этого нужны совместные действия всех европейских государств, как это было ранее, пока европейцы не закрыли границу с Белоруссией и не ввели санкции. "Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками - мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?" - заявил президент.

Лукашенко также поддержал США и лично президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками. "В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему", - отметил белорусский лидер, указав на невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов. "Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы", - уверен глава государства.