Лукашенко: США могут решить все вопросы с Венесуэлой "абсолютно мирным путем"

Президент Белоруссии сообщил, что предостерегал спецпосланника Соединенных Штатов по республике от конфликта с Каракасом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Вашингтон имеет возможность решить все вопросы с Каракасом абсолютно мирным путем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

"Пока ничего не происходит [между Венесуэлой и США], но я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю [президента США Дональда] Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем", - сказал белорусский лидер. Фрагмент интервью приводит близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко подчеркнул, что война ни к чему не приведет. По словам президента, он поднимал тему ситуации вокруг Венесуэлы на недавних переговорах в Минске со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. "Я ему сказал: это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.