Лукашенко пообещал в ближайшее время рассказать Трампу "много чего интересного"

Президент Белоруссии заявил, что у него вскоре может состоять разговор с американским лидером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что в ближайшее время он рассчитывает поговорить с лидером США Дональдом Трампом, в том числе о Венесуэле.

"Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему (о Венесуэле - прим. ТАСС) поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу", - заявил белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.