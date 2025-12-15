Лукашенко: США не признавали не только выборы в Венесуэле

Президент Белоруссии отметил некоторую схожесть того, что происходило в Соединенных штатах и Венесуэле во время голосования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, что не видит особых проблем в том, что США не признают итоги голосования на выборах в той или иной стране. Соответствующий фрагмент приводит агентство БелТА.

Один из вопросов главе государства касался ситуации в отношениях Вашингтона и Каракаса. Речь зашла, в частности, о том, что в США не были признаны итоги президентских выборов в Венесуэле, победу на которых одержал Николас Мадуро. Лукашенко по этому поводу отметил некоторую схожесть того, что происходило в США и Венесуэле во время выборов президента. "Да там, как в Америке, - 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро - американцы этого не хотят, наверное, и [президент США Дональд] Трамп тоже, - то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя", - уверен белорусский лидер.

По его словам, он не видит каких-либо особых проблем в том, что США не признают итоги голосования на выборах в той или иной стране. "США не признавали не только выборы в Венесуэле. При [46-м американском президенте Джо] Байдене вы нигде не признавали выборы", - сказал Лукашенко.