Phileleftheros: французские военные корабли смогут постоянно базироваться на Кипре

Стороны подписали Стратегическую декларацию, которая даст старт масштабной модернизации кипрской военно-морской базы Эвангелос Флоракис возле деревни Мари

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Соглашение о стратегическом партнерстве между Парижем и Никосией, заключенное в воскресенье в Елисейском дворце президентами Франции и Кипра Эмманюэлем Макроном и Никосом Христодулидисом, предусматривает постоянное базирование французских военных кораблей на Кипре. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

По ее сведениям, сторонами были подписаны Стратегическая декларация и сопутствующий ей План действий на 2026-2030 годы, которые дают немедленный старт масштабной модернизации кипрской военно-морской базы Эвангелос Флоракис возле деревни Мари. В результате запланированных изменений база сможет принимать крупные военные корабли. Цель модернизации заключается в обеспечении постоянного присутствия французских военных кораблей в Восточном Средиземноморье.

Еще одним важным направлением сотрудничества между странами в военно-технической сфере является крупная сделка по закупке Кипром у Франции продукции оборонного назначения. Так, французская военная промышленность должна будет обеспечить поставку на Кипр 85% военного оборудования, запрошенного Никосией в рамках программы оборонных инвестиций Евросоюза Security Action for Europe (SAFE). При этом сделка предполагает 15-процентное долевое участие кипрских компаний в каждой партии закупок.

Сделка также предусматривает, что после полного вхождения Кипра в зону действия Шенгенского соглашения Франция будет представлять средиземноморский остров в 25 странах, предоставляя консульские услуги, связанные с выдачей шенгенских виз.