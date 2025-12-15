Кнайсль: у Зеленского нет шансов остаться у власти

Экс-министр иностранных дел Австрии считает, что Владимир Зеленский дал гражданам Украины обещания, которые не сдержал

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский имеет мало шансов остаться у власти на Украине. Об этом ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Я считаю, что у Владимира Зеленского мало перспектив. В определенный момент он пообещал людям то, что в итоге не выполнил - возможно, и не мог выполнить. Играя роль в телевизионном сериале, он в большей степени был президентом, чем оказался на самом деле", - сказала она.

По мнению Кнайсль, в этом Зеленский не одинок. "Для меня такой человек, как Эммануэль Макрон, тоже является актером. Я всегда говорю: он играет президента, но он не президент. И это, на мой взгляд, характерная черта нашего времени - что в случае федеральных канцлеров или глав государств, сегодня во многих европейских странах основная власть находится у PR-агентств и коммуникационных консультантов", - пояснила она.

Как указала экс-глава МИД Австрии, именно эти люди затем и "делают" президента. "И Зеленский был продуктом работы нескольких таких агентств. И если я не ошибаюсь, то и глава его офиса [Андрей] Ермак изначально был кинопродюсером, - добавила она. - А с потерей Ермака Зеленский, на мой взгляд, лишился человека, который выполнял основную работу".

По словам Кнайсль, со стороны сложилось впечатление, что "Зеленский большую часть своего времени посвящает работе с медиа и фактически не может заниматься содержательной работой". "Я думаю, что значительную часть подготовки, работы с документами выполнял именно Ермак. И с уходом Ермака осталось лишь 10% Зеленского", - указала она.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.