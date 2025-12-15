Лукашенко заявил, что не будет защищать европейцев от наркотиков "с петлей на шее"

На границах республики установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны, сообщил президент Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать страны Европы от наркотрафика в то время, пока Запад "душит" республику.

"С азиатского Востока через Россию, через Беларусь в просвещенную Европу, в "райский сад", идут наркотики. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь. Спрос есть большой, поэтому идут наркотики. А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики", - сказал он в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

По словам белорусского лидера, на границах республики установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Однако полностью устранить проблему не удается, поскольку для этого нужны совместные действия всех европейских государств, как это было ранее, пока европейцы не закрыли границу с Белоруссией и не ввели санкции. "Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками - мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?" - пояснил Лукашенко.