Евродепутат заявил, что в исчезновении Украины будут виноваты европейцы

Депутат Европарламента от германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Михаэль фон дер Шуленбург подчеркнул, что отказ стран Европы вести переговоры по урегулированию вызывает "большую скорбь"

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Если российская армия продолжит продвигаться на Украине, то в будущем эта страна может исчезнуть, а вина за такое развитие событий ляжет на европейцев. Такое мнение выразил депутат Европарламента от германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Михаэль фон дер Шуленбург.

По его словам, тот факт, что европейцы отказываются вести переговоры по Украине, вызывает "большую скорбь". "У них в самом деле теперь руки в крови, поскольку они настаивают на том, чтобы эта война продолжалась", - заявил политик в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Согласно его оценкам, европейцы думают, что "со временем смогут поставить Россию на колени". "Но при этом они совершенно забывают, что тем самым разрушают Украину", - указал фон дер Шуленбург. При этом Украина "постепенно разрушается", а РФ "на колени не поставить", считает он.

Как пояснил депутат, он имеет в виду, что если под контроль России перейдет еще больше территорий, то "Украины больше не будет". "И в этом будут виноваты европейцы. Мы должны вести переговоры", - резюмировал фон дер Шуленбург.