Al Ekhbariya: друзы обстреляли позиции правительственных сил на юге Сирии

По информации телеканала, огонь велся из минометных установок по высотам Телль-Хадид

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Силы самообороны горцев-друзов атаковали в понедельник позиции правительственных войск и формирований арабских племен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По его информации, огонь велся из минометных установок по высотам Телль-Хадид. О потерях среди военнослужащих и ополченцев сведений не приводится.

Местные власти расценили это нападение как серьезное нарушение соглашения о прекращении огня. В ответ армейские подразделения нанесли артиллерийские удары по оплоту друзских отрядов в Рассасе. По сведениям телеканала, несколько бойцов и мирных граждан получили ранения и были госпитализированы.

Как утверждает представитель МВД республики Нуреддин аль-Баба, нарушения со стороны друзских сил самообороны происходят ежедневно, что дестабилизирует обстановку и не позволяет наладить нормальную жизнь населения.

Конфликт между арабскими ополченцами и горцами-друзами, проживающими в Эс-Сувейде, вспыхнул в середине июля. По данным общеарабской газеты Asharq al Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат"), жертвами межобщинных столкновений стали свыше 1,6 тысячи человек.