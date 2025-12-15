Посольство Китая осудило вмешательство Британии во внутренние дела Гонконга

Дипмиссия КНР также призвала Великобританию прекратить поддерживать антикитайских протестующих, стремящихся дестабилизировать ситуацию на острове

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Призывы британских властей к освобождению медиамагната Джимми Лая являются вмешательством в работу судебных органов Гонконга. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне.

"Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в судебную систему Гонконга и внутренние дела Китая, прекратить поддерживать антикитайских протестующих, стремящихся дестабилизировать Гонконг, и прекратить двигаться по неверному пути", - сказано в нем. В дипмиссии КНР рекомендовали Великобритании отказаться от империалистического подхода.

"Гонконг давно вернулся в состав Китая, и британское колониальное правление в Гонконге давно закончилось. Дела, касающиеся Гонконга, являются исключительно внутренними делами Китая. Великобритания не имеет права указывать пальцем на Гонконг или вмешиваться в его дела. Попытка британской стороны вмешаться в судебные дела Гонконга лишь еще больше обнажит ее зловещие мотивы по дестабилизации Гонконга, вызовет всеобщее негодование в гонконгском обществе и ни к чему не приведет", - подчеркивается в заявлении.

15 декабря суд Гонконга признал Лая, имеющего британский паспорт, виновным по всем пунктам обвинения по делу о национальной безопасности. Джимми Лай (Ли Чжиин), основатель ныне не существующей газеты Apple Daily, считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, произошедших летом 2019 года в Гонконге.

Обвинение заявило, что бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США и призывал к введению санкций против Гонконга и Китая. По этому делу ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с законом о национальной безопасности, принятым летом 2020 года. Ранее Лай был приговорен судом к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы по другому делу, связанному с мошенничеством и нарушением договора аренды штаб-квартиры принадлежавшей ему оппозиционной газеты.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер сообщила 15 декабря о вызове во внешнеполитическое ведомство китайского посла в Лондоне Чжэн Цзэгуана. Министр призвала к немедленному освобождению 78-летнего Лая и пожаловалась на то, что британской стороне отказывают в консульском доступе к нему.