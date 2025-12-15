Туск: Польша не примет участия в многонациональных силах на Украине

По словам польского премьера, у Варшавы иная задача - "защищать восточный фланг НАТО"

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Польша не будет направлять войска для потенциальной многонациональной военной миссии на Украине. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск после встречи лидеров европейских стран и Владимира Зеленского в Берлине.

"Я уже несколько раз ясно выражал нашу позицию. У Польши иная задача - защищать восточный фланг НАТО", - сказал он. Трансляция пресс-конференции премьера велась на страницах его канцелярии в социальных сетях. При этом он отметил, что Варшава окажет логистическую поддержку при предоставлении возможных гарантий безопасности Киеву.

Ранее было опубликовано заявление лидеров ведущих европейских стран, в котором говорится, что гарантии безопасности должны предусматривать создание возглавляемых Европой "многонациональных сил для Украины". В тексте указывается, что эти силы должны быть сформированы в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США.