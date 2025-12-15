Экс-глава МИД Румынии считает незаконным решение ЕК о конфискации активов РФ

Замораживание активов является незаконным с точки зрения как европейского, так и международного права, сообщил Адриан Северин

БУХАРЕСТ, 16 декабря. /ТАСС/. Конфискация российских суверенных фондов, хранящихся в Евросоюзе, "невозможна с правовой, финансовой и моральной точки зрения". Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Румынии Адриан Северин в статье на портале juridice.ro.

"Учредительные договоры Евросоюза не позволяют Еврокомиссии принимать решения о конфискации суверенных активов государств, даже государств-членов, не говоря уже о государствах, не являющихся членами ЕС, - пишет он. - <...> Замораживание таких активов является незаконным с точки зрения как европейского, так и международного права".

"Подобная мера представляет собой акт экономической войны, а не санкции, - отмечает эксперт. - Санкции в международных отношениях могут применяться только независимыми, нейтральными и объективными институтами и только по отношению к государствам, которые признали полномочия этих институтов".

Северин замечает также, что переход от консенсуса к другой системе голосования в Евросоюзе "возможен только путем предварительного решения, принятого... консенсусом".

Бывший глава румынского МИД указывает, что речь идет о прямом нарушении европейских договоров, на которое теоретически можно подать жалобу в Суд ЕС. "Я говорю "теоретически", - добавляет он, - потому что Суд ЕС, Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд были политизированы и не гарантируют больше справедливого судебного разбирательства".

Эксперт предполагает, что "незаконное, неуместное и аморальное решение Еврокомиссии просто не будет выполнено государствами, в которых хранятся российские суверенные фонды", поскольку оно "не освобождает их от ответственности и тем более от объективных коммерческих последствий этого решения, которое обрушит западные финансовые рынки". "Поэтому думаю, что это решение носит скорее символический характер, - пишет Северин, - отражая отчаяние "организованной преступной группы Урсулы фон дер Ляйен", которая не в силах добиться продолжения войны на Украине".