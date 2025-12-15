Трамп признал, что Украина потеряла часть территории

Американский лидер добавил, что США вместе с Европой прорабатывают гарантии безопасности

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома признал, что Украина уже потеряла часть своей территории.

Его попросили прокомментировать, связаны ли прорабатываемые гарантии безопасности для Украины с возможными территориальными уступками со стороны Киева. "Ну, честно говоря, они уже потеряли территорию. Я имею в виду, что территория уже потеряна", - сказал в ответ американский лидер.

Он добавил, что США вместе с Европой прорабатывают гарантии безопасности. "Мы работаем над этим с Европой. Европа будет играть в этом большую роль. И мы разрабатываем такие гарантии безопасности, чтобы война не началась снова", - рассказал Трамп.