Евродепутат: лидеры Европы - худшие со времен Второй мировой войны

Критично Михаэль фон дер Шуленбург оценивает и личность председателя Еврокомиссии

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Нынешние лидеры ведущих стран Европы - худшие со времен Второй мировой войны. Такое мнение выразил депутат Европарламента от германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Михаэль фон дер Шуленбург.

"Я думаю, что у нас худшие политики со времен Второй мировой войны", - сказал он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. Депутат напомнил, что и у премьер-министра Великобритании Кира Стармера, и у президента Франции Эмманюэля Макрона, и у канцлера ФРГ Фридриха Мерца рекордно низкие рейтинги по результатам социологических опросов. "Это как раз те, кто хотят идти на войну, но уже не пользуются популярностью у своего народа", - пояснил он.

"Это просто безумие. Можно только посмеяться над этим, потому что они ничего не могут сделать. Они ни на что не могут повлиять", - считает фон дер Шуленбург.

Также критично он оценивает и личность председателя Еврокомиссии. По оценкам парламентария, Урсула фон дер Ляйен отличается "одномерным мышлением", что "очень опасно, особенно в Европе с ее разнообразием" и в военное время. "Она может думать только в одном направлении, это правда. [Глава евродипломатии] госпожа [Кая] Каллас еще хуже", - добавил фон дер Шуленбург.