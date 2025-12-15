Главу гуманитарной организации уволили за критику военных поставок Украине

Адвокаты Халимы Бегум намерены подать в суд на организацию Oxfam

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam Халима Бегум была отправлена в отставку после того, как подвергла критике поставки оружия Украине. Об этом сообщила британская газета The Times.

По ее информации, формально Бегум была уволена в конце прошлой недели после того, как завершилось расследование, инициированное попечительским советом Oxfam, в отношении якобы имевших место случаев запугивания сотрудников и создания атмосферы страха в коллективе. Адвокаты женщины в ответ заявили, что подадут в суд на организацию за клевету.

При этом в итоговом докладе утверждалось, что высказывания главы Oxfam относительно украинского конфликта, когда она раскритиковала накачивание Киева оружием, привели к оттоку перечисляемых организации пожертвований. Кроме того, в документе содержалось утверждение о том, что призыв Бегум к властям Великобритании прекратить поставки оружия Израилю стал "переписыванием" политики нейтралитета Oxfam и поставил под угрозу жизнь сотрудников в секторе Газа.