Трамп хочет взыскать с Би-би-си не менее $10 млрд

Президент США обвиняет корпорацию в клевете и в "вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп требует от британской вещательной корпорации Би-би-си по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Это следует из искового заявления, поданного американским лидером в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе суда, истец обвиняет Би-би-си по двум пунктам: в клевете и в нарушении закона Флориды о "вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках". По каждому пункту американский лидер хочет взыскания "суммы в размере не менее чем $5 млрд, а также процентов, [покрытия] издержек, штрафов, компенсации затрат на адвокатов и других возмещений, которые суд посчитает справедливыми и надлежащими".

В иске указывается, что действия Би-би-си, отредактировавшей фрагменты речи Трампа, которую тот произнес 6 января 2021 года, были намеренными и совершены со злым умыслом, а последствия продолжают наносить урон американскому лидеру. Адвокаты Трампа также просят, чтобы дело рассматривалось судом присяжных.

Речь идет о передаче, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывал своих сторонников захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле президент говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами. В результате скандала в отставку подали гендиректор Би-би-си Тим Дэйви, а также глава новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Ранее Трамп неоднократно вел судебные тяжбы с известными медиакорпорациями. В разное время он подавал иски к телеканалам CNN, ABC News и CBS News, а также газетам The Wall Street Journal и The New York Times.

6 января 2021 года сторонники Трампа, который тогда завершал свой первый срок на посту президента США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.