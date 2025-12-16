Matichon: число погибших в боях с Камбоджей военных Таиланда увеличилось до 17

По информации газеты, 15 декабря погиб офицер королевства

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 16 декабря. /ТАСС/. Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось до 17. Об этом сообщила газета Matichon.

По ее данным, после продолжающихся боев 15 декабря погиб таиландский офицер.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях в ходе этого конфликта, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 человек из числа гражданских лиц. Посольства России в обеих странах рекомендовали согражданам воздерживаться от посещения приграничных районов.