США нанесли удары по трем перевозившим наркотики катерам в Тихом океане

Восемь человек погибли, сообщили в Пентагоне

Редакция сайта ТАСС

© Paige Brown/ US Navy via Getty Images, архив

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США уничтожили три перевозивших наркотики катера в международных водах Тихого океана. Как говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X, восемь находившихся на их борту человек погибли.

Читайте также

Дилемма Трампа: бить или не бить по Венесуэле

"Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов", - отметили в военном ведомстве.

Согласно подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали около 90 человек.