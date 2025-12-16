Ким Чен Ын открыл новую фабрику в КНДР

Подобные объекты возводятся в интересах жителей периферийных регионов, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Юрий Смитюк/ ТАСС

СЕУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э и супругой Ли Соль Чжу принял участие в церемонии завершения строительства предприятия местной промышленности и социально-культурного центра. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовав соответствующие фотографии.

Церемония состоялась 15 декабря в уезде Кандон на окраине Пхеньяна, завод и центр досуга были возведены в рамках политики регионального развития "20 10". Член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван в своей речи подчеркнул роль Ким Чен Ына, который неоднократно посещал места строительства объектов этой программы и сам брал в руки лопату. Он также поблагодарил военнослужащих Корейской народной армии за труд.

"Товарищ Ким Чен Ын перерезал красную ленту", - информирует агентство. Оно также опубликовало фотографии, на которых запечатлены супруга и дочь Ким Чен Ына. Как поясняют южнокорейские издания, в предыдущий раз они втроем были на публичном мероприятии в июне.

ЦТАК отмечает, что в уезде Кандон была построена пищевая фабрика. Председатель государственных дел КНДР напомнил, что подобные объекты возводятся в интересах жителей периферийных регионов. "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что следует неизменно отстаивать и прославлять особенности социализма нашего образца, где результаты политики партии доходят до народа, а народ вдоволь наслаждается своим счастьем благодаря ее политике", - передает агентство.

ЦТАК называет завершение строительства объектов по программе регионального развития в уезде Кандон "очередным знаменательным моментом, который поднимает патриотический энтузиазм всего народа страны" в преддверии IX съезда партии. Политика получила название "20х10", поскольку возведение промышленных объектов планируется в 20 городах и уездах ежегодно в течение 10 лет. Программа была объявлена в январе 2024 года.