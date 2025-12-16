Politico: Конгресс назначил дачу показаний Клинтонами по делу Эпштейна на январь

Если Билл и Хиллари Клинтон не явятся, их привлекут к ответственности за неуважение к законодательному органу

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности назначил дачу показаний Биллом и Хиллари Клинтон по делу финансиста Джеффри Эпштейна на 13 и 14 января соответственно. Об этом говорится в письме главы комитета Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки) адвокату четы Клинтонов, которое имеется в распоряжении газеты Politico.

"Если ваши клиенты не явятся в эти новые даты, комитет немедленно перейдет к процедуре привлечения к ответственности за неуважение к Конгрессу", - написал Комер.

Как он отметил, адвокат четы Клинтон ранее предупреждал о том, что они не могут явиться для дачи показаний на этой неделе, но отказался предлагать альтернативные дни явки, и это вынудило его назначить даты в одностороннем порядке.

Газета The New York Times 15 декабря сообщила, что чету Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США, если они откажутся дать показания по делу Эпштейна перед конгрессменами. В материале издания говорилось, что соответствующие повестки они могут получить уже на этой неделе - на заседания комитета 17-18 декабря либо на начало января 2026 года.