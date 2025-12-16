FT: США приостановили действие соглашения о технологиях с Британией

По информации издания, причиной стало недовольство Вашингтоном ходом торговых переговоров с Лондоном

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. США приостановили реализацию технологического соглашения с Великобританией на фоне растущего недовольства в Вашингтоне ходом торговых переговоров с Лондоном. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников Соединенного Королевства.

Заключенный в сентябре договор о "технологическом процветании" направлен на стимулирование сотрудничества между двумя странами в сферах искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и ядерной энергетики. По данным издания, британские официальные лица подтвердили что США "приостановили действие соглашения на прошлой неделе". По словам одного из них, "администрация Трампа добивается уступок от Великобритании в областях, выходящих за рамки технологического партнерства".

Двусторонние торговые переговоры ведутся с тех пор, как в мае стороны заключили соглашение о смягчении наиболее жестких тарифов президента США Дональда Трампа на британские товары. Источники, знакомые с ходом переговоров, проинформировали, что американские чиновники "все больше разочаровываются в нежелании Британии решать вопросы так называемых нетарифных барьеров, включая правила и положения, регулирующие сбыт продуктов питания и промышленных товаров", говорится в публикации.

Financial Times напоминает, что Вашингтон давно стремится к тому, чтобы Лондон признал американские стандарты в отношении продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось ранее, технологическое соглашение предполагало инвестиции в размере £31 млрд (около $42 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Ожидалось, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Microsoft планировала вложить $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

Корпорация Google в свою очередь намеревалась открыть центр обработки данных в городе Уолфем-Кросс вблизи Лондона, инвестировав около $6,8 млрд. Ожидалось, что капиталовложения компании приведут к созданию около 10 тыс. рабочих мест на Британских островах.