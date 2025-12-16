МИД Камбоджи осудил агрессию Таиланда

Действия королевства нарушают Устав ООН, заявили в камбоджийском ведомстве

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи заявило о решительном осуждении вооруженной агрессии Таиланда, включающей применение боевой авиации для нанесения авиаударов по нескольким провинциях вдоль совместной границы. Это, подчеркнули в МИД, нарушает суверенитет Камбоджи и Устав ООН.

"Такие действия представляют собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Камбоджи, являются нарушением Устава ООН и пренебрежением как Хартией АСЕАН, так и духом сообщества АСЕАН", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит газета Khmer Times. В камбоджийском МИД указали, что использование Таиландом боевых самолетов F-16 на территории Камбоджи является "явно несоразмерным и необоснованным" применением силы.

По данным ведомства, авиаудары, осуществленные тайской армией примерно на 80-90 км вглубь территории Камбоджи, привели к гибели мирных жителей, перемещению более 400 тыс. человек и масштабным разрушениям. Эти атаки повредили и уничтожили объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние храмы и другие объекты культурного и религиозного значения, а также гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, гостиницы, казино, административные здания и мосты. "Такие действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права и международных обязательств по защите гражданских лиц и культурных ценностей", - указали в МИД.

Министерство призвало тайские вооруженных силы "немедленно прекратить все бомбардировки и любые военные операции, подвергающие опасности гражданских лиц", уважать международное право и уделять приоритетное внимание обеспечению безопасности мирного населения и гражданских объектов.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Королевская армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.