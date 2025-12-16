Politico: страны - соседи России из ЕС запросят больше средств на оборону

Редакция сайта ТАСС

© Paulius Peleckis/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры восьми стран Евросоюза, расположенных рядом с Россией, будут добиваться на саммите в Хельсинки во вторник, 16 декабря, выделения средств на оборону из общих средств сообщества. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников европейских правительств.

По мнению властей государств, расходы по обеспечению безопасности в данном регионе не должны ложиться на плечи отдельных стран. Лидеры хотят, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 ггоды предусматривал соответствующее целевое выделение средств.

По словам одного из собеседников издания, лидеры этих стран хотят, чтобы ЕС предложил им "новые финансовые возможности", а также "финансовые инструменты, функционирующие на принципе солидарности".

16 декабря в Хельсинки пройдет саммит стран ЕС с участием представителей Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.

Неназванный источник заявил агентству Bloomberg, что после саммита ожидается совместное коммюнике. Лидеры стран представят свою позицию по проекту "стена дронов", предполагающему защиту от БПЛА, и инициативе по военной мобильности.

По утверждению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, "Евросоюзу необходимо укрепить границы на востоке" сообщества из-за якобы имевших место "гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства". Ожидается, что во время саммита страны договорятся углубить сотрудничество в области обороны.